تسكين 138 وظيفة إشرافية في المواصلات

أعلنت وكيل وزارة المواصلات المهندسة خلود الشهاب عن اعتماد تطبيق العمل بالهيكل التنظيمي الجديد للوزارة وأيضا إصدار جميع قرارات تسكين الوظائف الإشرافية في جميع قطاعات الوزارة حسب متطلبات مصلحة العمل.

وأوضحت الشهاب أنه تم إصدار 138 قرارا لتسكين الوظائف الإشرافية لمدراء ومراقبين ورؤساء أقسام لخمس قطاعات بالإضافة الى مكتب الوزير ووكيل الوزارة، مشيرة إلى أن جميع القرارات التي صدرت وتمت الموافقة عليها صدرت بعد أخذ جميع موافقات وملاحظات الجهات الرقابية.

وتقدمت الشهاب بالشكر لوزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس لتوجيهاتها ودعمها لإصدار الهيكل التنظيمي الجديد وكذلك توجيهاتها لتسكين الوظائف الإشرافية وأيضا توصياتها بالأخذ بملاحظات ديوان المحاسبة وإعطاء المناصب الإشرافية وضعهم الصحيح وتلافي كل ملاحظات جهاز متابعة الأداء الحكومي والمراقبين الماليين.