“الصحة” تحدد شروط تغيير منصة اللقاح المضاد لكورونا في الجرعة الثانية

حددت اللجنة الفنية للقاحات المضادة لكورونا شروطا معينة للسماح بتغيير منصة لقاح كوفيد-19 المستخدم في الجرعة الثانية، وذلك حسب الإرشادات والتوصيات العلمية، وأجازت اللجنة السماح بالتغيير في الحالات التالية:

1. الأشخاص الذين لديهم موانع من أخذ نفس نوع منصة الجرعة الأولى من اللقاح.

2. الحوامل اللاتي تلقين الجرعة الأولى قبل الحمل، وتستلزم حالتهن تغيير نوع اللقاح في الجرعة الثانية.

كما أقرت اللجنة السماح باعتماد شهادات التطعيم للأفراد الذين استكملوا التطعيم في الخارج من منصات لقاحات مختلفة، شريطة أن تكون معتمدة في دولة الكويت.