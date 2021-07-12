فرنسا تفرض “الشهادات الصحية” في المطاعم ووسائل نقل في أغسطس

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستفرض «الشهادة الصحية» في المطاعم والمقاهي وبعض وسائل النقل اعتبارا من أغسطس المقبل، سعياً لحض الفرنسيين على تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا.

وقال ماكرون، الاثنين، إن «الشهادة الصحية ستطبق في المقاهي والمطاعم والمراكز التجارية، كما في المستشفيات ودور المسنين والمؤسسات الطبية الاجتماعية، إنما كذلك في الطائرات والقطارات وحافلات الرحلات الطويلة».

وأضاف: «هناً أيضا وحدهم الذين تلقوا اللقاح أو خضعوا لاختبار سلبي النتيجة سيكون بوسعهم الوصول إلى هذه المواقع»، مشيراً إلى أنه سيتم كذلك فرض «الشهادة الصحية» بعد نحو 10 أيام في المواقع الترفيهية والثقافية.