عناوين الصحف الكويتية ليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021

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13 يوليو، 2021
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كأس أوروبا: إساءات عنصرية بحق راشفورد وسانشو وساكا بسبب ركلات الترجيح
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منذ 3 أسابيع
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روسيا 2018
كأس أوروبا: إساءات عنصرية بحق راشفورد وسانشو وساكا بسبب ركلات الترجيح
منذ 14 ساعة
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“الداخلية”: ضبط المتهم بقتل سائق توصيل الطلبات
منذ 23 ساعة
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ركلات الترجيح تمنح إيطاليا لقب يورو 2020
منذ 24 ساعة
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ميسي لدي ماريا: شكرا على الانتقام
منذ يوم واحد
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اقتصاد
السلمان يلغي بنود “توزيعات القسائم” من اجتماع “الصناعة” اليوم
منذ 5 أيام
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الأولى للوقود: زيادة سعر بنزين «ألترا/98» إلى 175 فلساً اعتباراً من 7 الجار
منذ أسبوع واحد
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“بلومبيرغ”: “الأجيال القادمة” ثالث أكبر الصناديق السيادية عالمياً
منذ أسبوع واحد
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فنلندا “البلد الأسعد في العالم” تبحث عن مهاجرين
منذ 3 أسابيع
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بورتريه
” هات اذنك “
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رياضة
روسيا 2018
كأس أوروبا: إساءات عنصرية بحق راشفورد وسانشو وساكا بسبب ركلات الترجيح
منذ 14 ساعة
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“الداخلية”: ضبط المتهم بقتل سائق توصيل الطلبات
منذ 23 ساعة
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ركلات الترجيح تمنح إيطاليا لقب يورو 2020
منذ 24 ساعة
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ميسي لدي ماريا: شكرا على الانتقام
منذ يوم واحد
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اقتصاد
السلمان يلغي بنود “توزيعات القسائم” من اجتماع “الصناعة” اليوم
منذ 5 أيام
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الأولى للوقود: زيادة سعر بنزين «ألترا/98» إلى 175 فلساً اعتباراً من 7 الجار
منذ أسبوع واحد
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“بلومبيرغ”: “الأجيال القادمة” ثالث أكبر الصناديق السيادية عالمياً
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
فنلندا “البلد الأسعد في العالم” تبحث عن مهاجرين
منذ 3 أسابيع
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متابعة @sabrnews
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عناوين الصحف الكويتية ليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021
محرر المحليات
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