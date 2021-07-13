ميركل: لن نجعل التلقيح ضد #كورونا إلزاميا

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، أن ألمانيا «لا تنوي» جعل التلقيح ضد كوفيد-19 إلزاميا مراهنة مرة جديدة على «رغبة» الشعب و«الدعاية» للقاح.

وقالت المستشارة خلال مؤتمر صحافي في معهد روبرت كوخ الصحي «لا أعتقد انه بامكاننا كسب الثقة عبر تغيير ما قلناه» أي عدم جعل اللقاح إلزاميا.

وأضافت «لكن أعتقد انه بامكاننا كسب الثقة عبر القيام بدعاية للقاح وأيضا عبر ترك أكبر عدد ممكن من الأشخاص يصبحون سفراء للقاح انطلاقا من تجربتهم الخاصة».

وتابعت ميركل «كلما تلقحنا، كلما كنا أحرارا وكلما تمكنا من العيش مجددا».

وأوضحت «يمكنني القيام بدعاية بصفتي مستشارة، مع قناعة عميقة في سبيل التلقيح».

وقالت ميركل أيضا إنه من المفيد عرض سلبيات وإيجابيات التطعيم في لقاءات عامة.

ونصحت المستشارة الألمانية لاقناع المترددين بالتلقيح «ببحث المسالة معا في العائلة، في العمل، في نادي كرة القدم في كل مكان يثق فيه الأشخاص ببعضهم البعض».

يكتسب جعل اللقاح إلزاميا زخما في أوروبا كما حصل في فرنسا التي قررت الاثنين إلزامية تلقي المعالجين الطبيين اللقاح بهدف القضاء على المتحورة دلتا. كما أعلنت اليونان أن هذا الأمر سيصبح إلزاميا اعتبارا من 1 سبتمبر.

تلقى حوالى 35،4 مليون شخص (42،6 في المئة) اللقاح بالكامل في ألمانيا، و48،6 مليونا (58،5 في المئة) تلقوا جرعة واحدة كما أعلن وزير الصحة ينس شبان معربا عن أسفه لأن الاتجاه العام هو «تباطؤ» وتيرة التلقيح.