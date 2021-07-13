“الصحة” تستنكر واقعة الاعتداء على الطواقم الطبية في مستشفي الفروانية 

استنكرت وزارة الصحة حادث الاعتداء المشين على كوادر العناية المركزة في مستشفى الفروانية أثناء قيامهم بواجباتهم المهنية، مؤكدة متابعة مجريات الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بما يحفظ كامل حقوق كوادرنا الطبية، وحماية جميع مقدمي الرعاية الصحية والعاملين في المرافق التابعة للوزارة.

وأعربت الوزارة عن شديد أسفها تجاه هذا التصرف المستهجن والمرفوض إزاء الكوادر الطبية، التي تواصل جهودها بكل إخلاص، والتي تعتبر مصدر فخر واعتزاز، وتسجل أروع الأمثلة في التفاني لحماية المجتمع من تداعيات الوباء، ولن تدخر جهدا في سبيل حفظ أمن البلاد الصحي.