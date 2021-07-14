“نزاهة” تحيل إشرافيين في وزارة الصحة على النيابة بتهم إلحاق ضرر جسيم بالأموال العامة

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة”، عن إحالة إشرافيين في وزارة الصحة الى النيابة العامة بتهم الحاق ضرر جسيم بأموال ومصلحة الجهة التابع لها والمؤثمة بالمادة رقم 14 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.

وأكدت الهيئة عزمها على مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية مكتملة الشروط التي ترد اليها، مثمنة دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير اقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.