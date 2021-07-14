الجيش: الإفراج عن العسكريين الموقوفين انضباطيا بمناسبة العيد

أصدر رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح قرارا بالإفراج عن العسكريين الموقوفين انضباطيا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وبناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح.

وقالت رئاسة الأركان في بيان صحفي اليوم إن هذه اللفتة الكريمة تأتي إيمانا من وزير الدفاع بمشاركة العسكريين ذويهم فرحة العيد.

وبهذه المناسبة، هنأ الوزير الجابر العسكريين، متمنيا من الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

كما سأل المولى تعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة تحت ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد.