عناوين الصحف الكويتية ليوم الخميس 15 يوليو 2021

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15 يوليو، 2021
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روسيا 2018
دوناروما ينضم إلى سان جرمان ويختار “الرقم الغريب”
منذ ساعتين
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كأس أوروبا: إساءات عنصرية بحق راشفورد وسانشو وساكا بسبب ركلات الترجيح
منذ 3 أيام
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“الداخلية”: ضبط المتهم بقتل سائق توصيل الطلبات
منذ 3 أيام
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ركلات الترجيح تمنح إيطاليا لقب يورو 2020
منذ 3 أيام
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اقتصاد
بريطانيا تصادر ما قيمته 250 مليون دولار من العملة المشفرة
منذ يومين
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السلمان يلغي بنود “توزيعات القسائم” من اجتماع “الصناعة” اليوم
منذ أسبوع واحد
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الأولى للوقود: زيادة سعر بنزين «ألترا/98» إلى 175 فلساً اعتباراً من 7 الجار
منذ أسبوع واحد
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“بلومبيرغ”: “الأجيال القادمة” ثالث أكبر الصناديق السيادية عالمياً
منذ أسبوعين
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دوناروما ينضم إلى سان جرمان ويختار “الرقم الغريب”
منذ ساعتين
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كأس أوروبا: إساءات عنصرية بحق راشفورد وسانشو وساكا بسبب ركلات الترجيح
منذ 3 أيام
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“الداخلية”: ضبط المتهم بقتل سائق توصيل الطلبات
منذ 3 أيام
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ركلات الترجيح تمنح إيطاليا لقب يورو 2020
منذ 3 أيام
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اقتصاد
بريطانيا تصادر ما قيمته 250 مليون دولار من العملة المشفرة
منذ يومين
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السلمان يلغي بنود “توزيعات القسائم” من اجتماع “الصناعة” اليوم
منذ أسبوع واحد
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الأولى للوقود: زيادة سعر بنزين «ألترا/98» إلى 175 فلساً اعتباراً من 7 الجار
منذ أسبوع واحد
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“بلومبيرغ”: “الأجيال القادمة” ثالث أكبر الصناديق السيادية عالمياً
منذ أسبوعين
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