بوريس جونسون: أسوأ أيام جائحة كورونا.. تركناها وراءنا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، «أعتقد أن أسوأ أيام جائحة كورونا تركناها خلفنا»، مضيفاً: «ولكن يجب التزام الحذر».

وأضاف جونسون في كلمة له: «إذا كنا حذرين، فمن المحتمل جدًا أن تكون أسوأ أوقات الوباء وراءنا»، مضيفاً: «كنت أتمنى أن أقول لكم أنه يمكننا التخلي عن الحذر يوم الاثنين القادم-وهو موعد إعادة افتتاح بريطانيا والتخلي عن معظم القيود- لكن يجب أن نحذر».

هذا وكان وزير اللقاحات البريطاني، نظيم الزهاوي، قد أكد قبل أيام أن «الحكومة واثقة من أن خطط رفع مجموعة من القيود المفروضة جراء فيروس كورونا المستجد ستمضي قدما في 19 يوليو».

وقال نظيم الزهاوي في تصريح تلفزيوني: «أنا واثق من أنه يمكننا المضي قدما إلى الخطوة الرابعة، ولكن بحذر».