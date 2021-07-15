“السكنية” تشارك خليجيا في ورشة “الطاقة المتجددة والاستدامة بالمشاريع الإسكانية”

شاركت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بورشة عمل بعنوان “الطاقة المتجددة والاستدامة بالمشاريع الإسكانية” و تحت تنظيم الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليج العربية، صباح يوم الثلاثاء الموافق 13 يوليو 2021م، عبر الاتصال المرئي و بمشاركة المختصين في مجال الإسكان في دول مجلس التعاون.

وقدمت الورشة ممثل المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدولة الكويت رئيس قسم الاعمال الكهربائية والطاقة المتجددة م. بدور الشراح حيث تطرقت الى مناقشة عدد من المواضيع المهمة ومنها على سبيل المثال لا الحصر تعريف الاستدامة وأنظمة الطاقة المتجددة والمدن الذكية و الأكواد والمعايير القياسية المحلية والعالمية وإيجابيات تطبيق نظم الاستدامة والطاقة المتجددة، والمعضلات وطرق حلها والتوصيات. كما تم تقديم عرض مرئي يوضح الوضع الحالي والخطة المستقبلية لمشاريع الطاقة المتجددة والاستدامة.