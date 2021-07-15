“الصحة”: تطعيم الفئة العمرية “من 12 إلى 15 عاما” الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الصحة عن البدء التدريجي بتقديم تطعيم كوفيد-19 للفئة العمرية من 12 إلى 15 عاماً اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأكدت الوزارة أنها لن تألوا جهدا في تقديم الخدمة للأعداد التي بادرت أو ستقوم بالتسجيل من هذه الفئة العمرية، وذلك لضمان حصولهم على جرعتي اللقاح قبل بدايه العام الدراسي في سبتمبر المقبل، مهيبة بضرورة الالتزام بمكان وتوقيت موعد التطعيم المحدد بالرسالة النصية التي ستصل للفرد.

كما جددت الوزارة الدعوة إلى ضرورة المبادرة بالتسجيل لتلقي اللقاح، حفاظا على صحة وسلامة أبنائنا الطلبة وذويهم.