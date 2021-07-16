عناوين الصحف الكويتية ليوم الجمعة 16 يوليو 2021

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16 يوليو، 2021
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“بلومبيرغ”: “الأجيال القادمة” ثالث أكبر الصناديق السيادية عالمياً
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روسيا 2018
دوناروما ينضم إلى سان جرمان ويختار “الرقم الغريب”
منذ يوم واحد
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كأس أوروبا: إساءات عنصرية بحق راشفورد وسانشو وساكا بسبب ركلات الترجيح
منذ 4 أيام
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“الداخلية”: ضبط المتهم بقتل سائق توصيل الطلبات
منذ 4 أيام
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ركلات الترجيح تمنح إيطاليا لقب يورو 2020
منذ 4 أيام
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اقتصاد
بريطانيا تصادر ما قيمته 250 مليون دولار من العملة المشفرة
منذ 3 أيام
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السلمان يلغي بنود “توزيعات القسائم” من اجتماع “الصناعة” اليوم
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
الأولى للوقود: زيادة سعر بنزين «ألترا/98» إلى 175 فلساً اعتباراً من 7 الجار
منذ أسبوعين
أضف تعليق
“بلومبيرغ”: “الأجيال القادمة” ثالث أكبر الصناديق السيادية عالمياً
منذ أسبوعين
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بورتريه
” هات اذنك “
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رياضة
روسيا 2018
دوناروما ينضم إلى سان جرمان ويختار “الرقم الغريب”
منذ يوم واحد
أضف تعليق
كأس أوروبا: إساءات عنصرية بحق راشفورد وسانشو وساكا بسبب ركلات الترجيح
منذ 4 أيام
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“الداخلية”: ضبط المتهم بقتل سائق توصيل الطلبات
منذ 4 أيام
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ركلات الترجيح تمنح إيطاليا لقب يورو 2020
منذ 4 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
بريطانيا تصادر ما قيمته 250 مليون دولار من العملة المشفرة
منذ 3 أيام
أضف تعليق
السلمان يلغي بنود “توزيعات القسائم” من اجتماع “الصناعة” اليوم
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
الأولى للوقود: زيادة سعر بنزين «ألترا/98» إلى 175 فلساً اعتباراً من 7 الجار
منذ أسبوعين
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“بلومبيرغ”: “الأجيال القادمة” ثالث أكبر الصناديق السيادية عالمياً
منذ أسبوعين
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عناوين الصحف الكويتية ليوم الجمعة 16 يوليو 2021
محرر المحليات
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