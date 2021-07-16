سفارة الكويت لدى ألمانيا: لا كويتيين ضمن ضحايا الفيضانات في «نوردراين فيتفاليا» و«راينلاند بفالتس»

أكدت سفارة الكويت في العاصمة الالمانية برلين، اليوم الجمعة، عدم وجود مواطنين كويتيين ضمن ضحايا المناطق التي تعرضت للفيضانات والاعاصير في الأيام الماضية في ولاية نوردراين فيتفاليا وولاية راينلاند بفالتس والتي سببت وقوع عشرات الضحايا من المصابين والمفقودين.

وأوضحت السفارة في بيان لها أنها تواصلت مع الجهات والسلطات المختصة في ولاية نوردراين فيتفاليا وولاية راينلاند بفالتس والتي أكدت للسفارة عدم وجود مواطنين كويتيين من ضمن الضحايا في تلك المناطق المنكوبة حتى الآن، مشيرة الى ان السفارة ستقوم بمتابعة كل ما يتعلق بتطورات هذه الاحداث غير الاعتيادية.

وأهابت بكافة المواطنين الكرام المتواجدين بالقرب من المناطق المنكوبة المذكورة توخي الحيطة والحذر واتخاذ كافة إجراءات السلامة والتواصل مع السفارة إذا استدعت الحاجة عبر هاتف الطوارئ رقم 00491608973000.

وأعربت السفارة عن تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، مؤكدة تضامن الكويت مع الأصدقاء في جمهورية المانيا الاتحادية ومتمنية السلامة للجميع.