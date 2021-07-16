حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 17 يوليو 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت

حالة الطقس

نهارًا:

حار و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف في المساء .



ليلاً:

حار إلى مائل للحرارة و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 38 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 46°

الحرارة الصغرى: 30°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.