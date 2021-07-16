سفارة الكويت لدى هولندا تهيب بالمواطنين توخي الحذر بسبب الفيضانات

أهابت سفارة دولة الكويت لدى مملكة هولندا بالمواطنين الكويتيين المقيمين والزائرين والطلبة الموجودين في هولندا ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الفيضانات التي تشهدها بعض مناطق المملكة.

ونصحت السفارة في بيان صحفي اليوم الجمعة المواطنين الكويتيين بضرورة التقيد بتعليمات الأمن والسلامة التي تصدر من السلطات الهولندية ومتابعة التطورات أولاً بأول.

وأكد البيان استعداد السفارة التام لتقديم المساعدات الضرورية اللازمة في حالة حدوث طارئ لا قدر الله وذلك من خلال التواصل معها عبر الرقمين الهاتفيين التاليين: (رقم الطوارئ: 0031639374157 – رقم السفارة: 0031703123400).