عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 17 يوليو 2021

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17 يوليو، 2021
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روسيا 2018
“يويفا” يعلن المدن المستضيفة لنهائي دوري الأبطال للمواسم الأربعة المقبلة
منذ 6 ساعات
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دوناروما ينضم إلى سان جرمان ويختار “الرقم الغريب”
منذ يومين
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كأس أوروبا: إساءات عنصرية بحق راشفورد وسانشو وساكا بسبب ركلات الترجيح
منذ 5 أيام
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“الداخلية”: ضبط المتهم بقتل سائق توصيل الطلبات
منذ 5 أيام
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منذ 4 أيام
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السلمان يلغي بنود “توزيعات القسائم” من اجتماع “الصناعة” اليوم
منذ أسبوع واحد
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الأولى للوقود: زيادة سعر بنزين «ألترا/98» إلى 175 فلساً اعتباراً من 7 الجار
منذ أسبوعين
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“بلومبيرغ”: “الأجيال القادمة” ثالث أكبر الصناديق السيادية عالمياً
منذ أسبوعين
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شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
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محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
“يويفا” يعلن المدن المستضيفة لنهائي دوري الأبطال للمواسم الأربعة المقبلة
منذ 6 ساعات
أضف تعليق
دوناروما ينضم إلى سان جرمان ويختار “الرقم الغريب”
منذ يومين
أضف تعليق
كأس أوروبا: إساءات عنصرية بحق راشفورد وسانشو وساكا بسبب ركلات الترجيح
منذ 5 أيام
أضف تعليق
“الداخلية”: ضبط المتهم بقتل سائق توصيل الطلبات
منذ 5 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
بريطانيا تصادر ما قيمته 250 مليون دولار من العملة المشفرة
منذ 4 أيام
أضف تعليق
السلمان يلغي بنود “توزيعات القسائم” من اجتماع “الصناعة” اليوم
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
الأولى للوقود: زيادة سعر بنزين «ألترا/98» إلى 175 فلساً اعتباراً من 7 الجار
منذ أسبوعين
أضف تعليق
“بلومبيرغ”: “الأجيال القادمة” ثالث أكبر الصناديق السيادية عالمياً
منذ أسبوعين
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عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 17 يوليو 2021
محرر المحليات
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جريدة الوسط
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