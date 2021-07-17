السعيد: اللقاح مازال أفضل اختيار ضد الجائحة

أكد عضو لجنة اللقاحات في وزارة الصحة د. خالد السعيد أن اللقاح في وجود السلالة الأولى وسلالة “ألفا” كانت فعاليته ضد دخول العناية 100%، لافتاً إلى أنه بعد ظهور المتحور “دلتا” شديد الانتشار بينت الإحصائيات أن الفعالية أقل قليلا معه ولكنه فعال.

وقال السعيد في تغريدة على حسابه بتويتر، إن اللقاح مازال أفضل اختيار ضد الجائحة، مضيفاً “نحن في حرب ضد فيروس كورونا والمضللين”.