حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 18 يوليو 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد

حالة الطقس

نهارًا:

حار و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .



ليلاً:

حار إلى مائل للحرارة و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 43°

الحرارة الصغرى: 31°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.