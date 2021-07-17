حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 18 يوليو 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
الحرارة العظمى: 43°
الحرارة الصغرى: 31°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 5 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3   قدم.
أضف تعليق