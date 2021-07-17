تفاعل مغردون مع هاشتاق “نسيتوهم” مستذكرين المهجرين في قضية دخول المجلس وقضايا الرأي وتضحياتهم دعما للإصلاح ومكافحة الفساد.
الأبطال ومن قدم التضحيات لايمكن ان يكون جزاءهم #نسيتوهم
نعم تم التكتيك سياسياً والتحالف بين الاطراف في الداخل من الكاذبين والفاسدين لتهميش القضية ونسيانهم والايحاء للشعب بصعوبة حل القضية
لكن الشرفاء من الشعب لايمكن ان ينسى الابطال وهم الشرعية البرلمانية الحقيقية بالنسبة لهم pic.twitter.com/gSaqtXOUsz
— نايف العصلب (@Nayef_Alooslb) ١٧ يوليو ٢٠٢١
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هم من وقفوا في وجه من رشى وإرتشى وقالوا لا للفساد فكان مصيرهم السجن والتهجير .. لذلك #قضية_دخول_المجلس هي ليست (إستحقاق) وطني فقط .. بل هي (أولويه) وطنيه وأخلاقيه وتاريخيه ..#نسيتوهم ؟
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— سـلـيـمـان الـشـمـري (@s_alshmmari) ١٧ يوليو ٢٠٢١
لا يمكن أن ننسى من ضحى في سبيل وقف الفساد
لا يمكن أن ننسى من ضحى في سبيل خدمة شعبه#نسيتوهم pic.twitter.com/ltVtHmWvEL
— د. محمد مساعد الدوسري (@maldosri) ١٧ يوليو ٢٠٢١
المضي قدماً “لأي سبب كان” دون التوقف لحلحلة #قضية_دخول_المجلس وقضايا الرأي السياسي هو خيانة أخلاقية.. معاناة الناس بأحكام السجن والتهجير والبعد عن الأهل والوطن يجب أن تكون فوق كل اعتبار.#نسيتوهم
— عياد الحربي (@ayyadq8) ١٧ يوليو ٢٠٢١
وقفوا ضد الفساد والمفسدين ..
ضحوا بحريتهم من أجل الكويت ..
لن ننساكم أبداً ..#نسيتوهم pic.twitter.com/mYVK2aHoVE
— المحامي/ مطلق الجدعي (@mutlaq_lawyer) ١٧ يوليو ٢٠٢١
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كانوا ولازالو فى قلب كل مواطن محب لوطنه، نعم هناك مجموعه تعمل على تهميش القضية وللأسف منهم أعضاء فى مجلس الامه ، ولكن الشمس لاتغطى فى منخال مهما حاولوا سيفشلون. pic.twitter.com/F5gQJIqH2P
— أحمد جدي العتيبي🇰🇼 (@Ahmad_aLOtaibi) ١٧ يوليو ٢٠٢١
لن ننسي تضحياتكم وسنظل اوفياء لكم مهما كنا احياء لكم المجد والعزه #نسيتوهم pic.twitter.com/GPfU1wdqsJ
— د.خالد العنزي (@alenezemk) ١٧ يوليو ٢٠٢١
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