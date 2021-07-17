محليات

“نسيتوهم”

منذ ساعتين
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تفاعل مغردون مع هاشتاق “نسيتوهم” مستذكرين المهجرين في قضية دخول المجلس وقضايا الرأي وتضحياتهم دعما للإصلاح ومكافحة الفساد.

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