لا يمكن أن ننسى من ضحى في سبيل وقف الفساد

لا يمكن أن ننسى من ضحى في سبيل خدمة شعبه#نسيتوهم pic.twitter.com/ltVtHmWvEL

— د. محمد مساعد الدوسري (@maldosri) ١٧ يوليو ٢٠٢١