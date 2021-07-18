عناوين الصحف الكويتية ليوم الأحد 18 يوليو 2021

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18 يوليو، 2021
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روسيا 2018
الأهلي يلتهم كايزر تشيفز ويقتنص النجمة العاشرة
منذ 59 دقيقة
أضف تعليق
“يويفا” يعلن المدن المستضيفة لنهائي دوري الأبطال للمواسم الأربعة المقبلة
منذ يوم واحد
أضف تعليق
دوناروما ينضم إلى سان جرمان ويختار “الرقم الغريب”
منذ 3 أيام
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كأس أوروبا: إساءات عنصرية بحق راشفورد وسانشو وساكا بسبب ركلات الترجيح
منذ 6 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
بريطانيا تصادر ما قيمته 250 مليون دولار من العملة المشفرة
منذ 5 أيام
أضف تعليق
السلمان يلغي بنود “توزيعات القسائم” من اجتماع “الصناعة” اليوم
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
الأولى للوقود: زيادة سعر بنزين «ألترا/98» إلى 175 فلساً اعتباراً من 7 الجار
منذ أسبوعين
أضف تعليق
“بلومبيرغ”: “الأجيال القادمة” ثالث أكبر الصناديق السيادية عالمياً
منذ أسبوعين
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بورتريه
” هات اذنك “
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فيديو سبر
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عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
الأهلي يلتهم كايزر تشيفز ويقتنص النجمة العاشرة
منذ 59 دقيقة
أضف تعليق
“يويفا” يعلن المدن المستضيفة لنهائي دوري الأبطال للمواسم الأربعة المقبلة
منذ يوم واحد
أضف تعليق
دوناروما ينضم إلى سان جرمان ويختار “الرقم الغريب”
منذ 3 أيام
أضف تعليق
كأس أوروبا: إساءات عنصرية بحق راشفورد وسانشو وساكا بسبب ركلات الترجيح
منذ 6 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
بريطانيا تصادر ما قيمته 250 مليون دولار من العملة المشفرة
منذ 5 أيام
أضف تعليق
السلمان يلغي بنود “توزيعات القسائم” من اجتماع “الصناعة” اليوم
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
الأولى للوقود: زيادة سعر بنزين «ألترا/98» إلى 175 فلساً اعتباراً من 7 الجار
منذ أسبوعين
أضف تعليق
“بلومبيرغ”: “الأجيال القادمة” ثالث أكبر الصناديق السيادية عالمياً
منذ أسبوعين
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