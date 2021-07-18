الأردن يتسلم نصف مليون جرعة من فايزر تبرعت بها الولايات المتحدة

تسلّم الأردن، فجر الأحد، نصف مليون جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا تبرعت بها واشنطن للمملكة مباشرة خارج الآلية العالمية لتأمين لقاحات للدول الفقيرة «كوفاكس».

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا» أن وزير الصحة فراس الهواري استقبل الشحنة فجر الأحد في مطار الملكة علياء الدولي في عمان.

ونقلت عن الهواري قوله إن «الشحنة سيكون لها أثر إيجابي كبير في دعم الجهود الأردنية المتواصلة لمحاربة الوباء وزيادة قدرتنا على إعطاء المطعوم».

وأوضح أهمية إعطاء اللقاحات «من أجل تحصين المجتمع من مخاطر الإصابة بالفيروس وأعراضه الشديدة، والعودة للحياة الطبيعية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني».

وقالت السفارة الأميركية في عمان، إن هذه الهبة تعكس «أهمية العلاقة بين الولايات المتحدة والأردن وتظهر التزام إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن بمشاركة إمدادات اللقاح الأميركية مع العالم».

وكان مسؤول كبير في البيت الأبيض قال لوكالة فرانس برس الخميس إن الولايات المتحدة بدأت شحن 500 ألف جرعة من لقاح فايزر الى الأردن بترتيب مباشر بين البلدين، وليس عبر آلية «كوفاكس».

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن منذ بدء الجائحة، 760550، بينها 9887 وفيات.

ومن أصل عشرة ملايين هو عدد السكان، بلغ عدد الذين تلقوا جرعتين من اللقاح في المملكة نحو 1،9 مليون شخص، بينما تلقى نحو 2،7 مليون جرعة واحدة.

وتحض الحكومة المواطنين على تلقي اللقاح، ووضعت السبت اجراءات عقابية لمن يتخلف عن تلقيه.

ومن تلك الإجراءات إجبار موظفي القطاع العام ممن لم يتلقوا جرعة أولى من اللقاح أو تخلفوا عن جرعة ثانية إحضار فحص سلبي النتيجة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع.

كما حظرت إصدار أي تصريح عمل أو تجديد الإقامة السنوية لمن لم يتلق جرعة أولى من اللقاح أو تخلّف عن جرعة ثانية.