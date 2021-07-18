رونالدو يثير الجدل بتغريدة غامضة

أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، جدلًا كبيرًا بعد نشره تغريدة غامضة، على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد.

وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس، الصيف المقبل، لكن تزعم بعض التقارير أنه قد يفضل الرحيل الآن، بينما تؤكد أخرى أنه قرر البقاء في إيطاليا والتمديد مع اليوفي لموسم آخر.

ونشر رونالدو صورة على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث ظهر خلالها مرتديًا بذلة زرقاء ويقف إلى جانب سيارته، وكتب عليها: “يوم القرار”.

وقال موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، إن كلمات رونالدو تثير رعب جمهور يوفنتوس؛ حيث لم يوضح اللاعب البرتغالي إذا كان الأمر يتعلق باليوفي، أو يعود إلى قرار في حياته الخاصة.

وارتبط اسم رونالدو، بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، ومانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.