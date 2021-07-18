حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 19 يوليو 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين

حالة الطقس

نهارًا:

حار و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .



ليلاً:

حار إلى مائل للحرارة و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 45°

الحرارة الصغرى: 33°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 5 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.