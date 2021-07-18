حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 19 يوليو 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
الحرارة العظمى: 45°
الحرارة الصغرى: 33°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 5 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4   قدم.
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