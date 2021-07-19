عناوين الصحف الكويتية ليوم الاثنين 19 يوليو 2021

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الأهلي يلتهم كايزر تشيفز ويقتنص النجمة العاشرة
منذ يوم واحد
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منذ أسبوعين
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الأولى للوقود: زيادة سعر بنزين «ألترا/98» إلى 175 فلساً اعتباراً من 7 الجار
منذ أسبوعين
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“بلومبيرغ”: “الأجيال القادمة” ثالث أكبر الصناديق السيادية عالمياً
منذ أسبوعين
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رونالدو يثير الجدل بتغريدة غامضة
منذ 11 ساعة
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الأهلي يلتهم كايزر تشيفز ويقتنص النجمة العاشرة
منذ يوم واحد
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“يويفا” يعلن المدن المستضيفة لنهائي دوري الأبطال للمواسم الأربعة المقبلة
منذ يومين
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دوناروما ينضم إلى سان جرمان ويختار “الرقم الغريب”
منذ 4 أيام
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بريطانيا تصادر ما قيمته 250 مليون دولار من العملة المشفرة
منذ 6 أيام
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السلمان يلغي بنود “توزيعات القسائم” من اجتماع “الصناعة” اليوم
منذ أسبوعين
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الأولى للوقود: زيادة سعر بنزين «ألترا/98» إلى 175 فلساً اعتباراً من 7 الجار
منذ أسبوعين
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“بلومبيرغ”: “الأجيال القادمة” ثالث أكبر الصناديق السيادية عالمياً
منذ أسبوعين
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