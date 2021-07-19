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السعودية: أخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكورونا.. شرط للسفر اعتباراً من 9 أغسطس

منذ ساعتين
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نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه يشترط أخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للسفر إلى خارج المملكة لجميع المواطنين ابتداءً من 9 أغسطس.

وأضافت الوكالة إنه يستثنى من ذلك:

– من تقل أعمارهم عن 12 عامًا شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر (COVID19) خارج المملكة.

– المتعافون من فيروس كورونا شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، ومن أصيب بالفيروس وحصل على جرعة واحدة من اللقاح.

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