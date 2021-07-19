محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 20 يوليو 2021

منذ 28 ثانية
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء
20 يوليو 2021

حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 38 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 47°
الحرارة الصغرى: 34&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 &#160 قدم.

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