حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 20 يوليو 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء

حالة الطقس

نهارًا:

شديد الحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 38 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .



ليلاً:

حار إلى مائل للحرارة و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 47°

الحرارة الصغرى: 34°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.