عناوين الصحف الكويتية ليوم الثلاثاء 20 يوليو 2021

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روسيا 2018
رونالدو يثير الجدل بتغريدة غامضة
منذ يوم واحد
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الأهلي يلتهم كايزر تشيفز ويقتنص النجمة العاشرة
منذ يومين
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“يويفا” يعلن المدن المستضيفة لنهائي دوري الأبطال للمواسم الأربعة المقبلة
منذ 3 أيام
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دوناروما ينضم إلى سان جرمان ويختار “الرقم الغريب”
منذ 5 أيام
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اقتصاد
نصائح لتوفير المال عند حجز رحلة طيران
منذ 21 ساعة
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بريطانيا تصادر ما قيمته 250 مليون دولار من العملة المشفرة
منذ 7 أيام
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السلمان يلغي بنود “توزيعات القسائم” من اجتماع “الصناعة” اليوم
منذ أسبوعين
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الأولى للوقود: زيادة سعر بنزين «ألترا/98» إلى 175 فلساً اعتباراً من 7 الجار
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رونالدو يثير الجدل بتغريدة غامضة
منذ يوم واحد
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الأهلي يلتهم كايزر تشيفز ويقتنص النجمة العاشرة
منذ يومين
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“يويفا” يعلن المدن المستضيفة لنهائي دوري الأبطال للمواسم الأربعة المقبلة
منذ 3 أيام
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دوناروما ينضم إلى سان جرمان ويختار “الرقم الغريب”
منذ 5 أيام
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اقتصاد
نصائح لتوفير المال عند حجز رحلة طيران
منذ 21 ساعة
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بريطانيا تصادر ما قيمته 250 مليون دولار من العملة المشفرة
منذ 7 أيام
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السلمان يلغي بنود “توزيعات القسائم” من اجتماع “الصناعة” اليوم
منذ أسبوعين
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الأولى للوقود: زيادة سعر بنزين «ألترا/98» إلى 175 فلساً اعتباراً من 7 الجار
منذ أسبوعين
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