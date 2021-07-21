“الاعلام”: توجيهات من الوزير باحالة فريق عمل برنامج تلفزيوني للتحقيق لمخالفة لوائح ونظم لجنة الخطاب الديني بالوزارة

أعلنت وزارة الاعلام اليوم الثلاثاء أنه وبتوجيهات من وزيرالإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري تم اتخاذ اجراء اداري عاجل بحق فريق عمل أحد البرامج التلفزيونية المخالفة للوائح ونظم لجنة الخطاب الديني في الوزارة والذي سبق بثه على شاشة القناة الثانية.

وأوضحت المتحدث الرسمي باسم الوزارة في تصريح صحفي أن الأجراء الإداري بحق البرنامج المخالف شمل وقف بثه واحالة فريق العمل إلى التحقيق لبيان أسباب المخالفة وعدم عرض العمل قبل بثه على لجنة الخطاب الديني.

وشددت مراد على حرص وزارة الاعلام على ضرورة عرض كافة البرامج التي تتعلق بالجوانب الدينية على لجنة الخطاب الديني للتأكد من سلامتها من كل الجوانب ومطابقتها للوائح المنظمة.

واوضحت مراد أن العمل جار على تطوير القناة الثانية “شكلا ومضمونا” بشكل كامل من أجل الارتقاء بالمحتوى بما يتناسب مع ذائقة المشاهدين والمهتمين في برامج القناة, وأشارت الى انه وتطبيقا لاستراتيجية وزارة الإعلام تعمل الوزارة على تطوير كافة قنوات تلفزيون الكويت بما في ذلك القناة الثانية.