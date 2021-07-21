“الطيران المدني”: ندرس جميع ملاحظات “كويت مسافر”

قالت إدارة الطيران المدني إنها تدرس جميع ملاحظات واقتراحات المسافرين في شأن منصة «كويت مسافر» الذى جاء من أجل تطبيق الاشتراطات الصحية أثناء السفر في ظل جائحة كوفيد 19.

وأكدت أن مراجعة تقييم المنصة مستمر؛ إذ تم تقليص العديد من الاجراءات مع عدم التأثير على تطبيق الاشتراطات الصحية.