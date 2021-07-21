السعودية توجه نداء عاجلا لمواطنيها الموجودين في إندونيسيا وتطالبهم بالعودة

طلبت وزارة الداخلية السعودية من المواطنين الموجودين في إندونيسيا، العودة “بشكل عاجل” إلى البلاد وذلك وسط استمرار تفشي جائحة كورونا وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله إنه “انطلاقا من حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، وما يشهده الوضع الصحي في جمهورية إندونيسيا، فقد تقرر ما يلي: منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى إندونيسيا إلى حين استقرار الوضع الوبائي فيها”.

ودعت وزارة الداخلية المواطنين الموجودين فيها إلى “توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد انتشارا للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة، والعودة عاجلا إلى المملكة”.

المصدر: “واس”