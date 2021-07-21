محليات

التلفزيون السعودي نقلا عن مصدر مسؤول: الادعاءات باستخدام جهة في المملكة برنامجاً لمتابعة الاتصالات لا أساس لها

منذ ساعتين
أضف تعليق
1 دقائق

نقل التلفزيون السعودي عن مصدر مسؤول نفيه المزاعم التي وردت في بعض التقارير الصحافية، بشأن الادعاء باستخدام جهة في المملكة برنامج لمتابعة الاتصالات.
وأضاف المصدر أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أن نهج وسياسة المملكة ثابتة ولا تقر مثل هذه الممارسات.

الوسوم

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap