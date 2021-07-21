التلفزيون السعودي نقلا عن مصدر مسؤول: الادعاءات باستخدام جهة في المملكة برنامجاً لمتابعة الاتصالات لا أساس لها

نقل التلفزيون السعودي عن مصدر مسؤول نفيه المزاعم التي وردت في بعض التقارير الصحافية، بشأن الادعاء باستخدام جهة في المملكة برنامج لمتابعة الاتصالات.

وأضاف المصدر أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أن نهج وسياسة المملكة ثابتة ولا تقر مثل هذه الممارسات.