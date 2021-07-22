عناوين الصحف الكويتية ليوم الخميس 22 يوليو 2021

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22 يوليو، 2021
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روسيا 2018
رونالدو يكشف أصعب لحظة في مسيرته
منذ 8 ساعات
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رونالدو يثير الجدل بتغريدة غامضة
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الأهلي يلتهم كايزر تشيفز ويقتنص النجمة العاشرة
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بريطانيا تصادر ما قيمته 250 مليون دولار من العملة المشفرة
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السلمان يلغي بنود “توزيعات القسائم” من اجتماع “الصناعة” اليوم
منذ أسبوعين
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الأولى للوقود: زيادة سعر بنزين «ألترا/98» إلى 175 فلساً اعتباراً من 7 الجار
منذ أسبوعين
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روسيا 2018
رونالدو يكشف أصعب لحظة في مسيرته
منذ 8 ساعات
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رونالدو يثير الجدل بتغريدة غامضة
منذ 3 أيام
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الأهلي يلتهم كايزر تشيفز ويقتنص النجمة العاشرة
منذ 4 أيام
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“يويفا” يعلن المدن المستضيفة لنهائي دوري الأبطال للمواسم الأربعة المقبلة
منذ 5 أيام
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اقتصاد
نصائح لتوفير المال عند حجز رحلة طيران
منذ 3 أيام
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بريطانيا تصادر ما قيمته 250 مليون دولار من العملة المشفرة
منذ أسبوع واحد
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السلمان يلغي بنود “توزيعات القسائم” من اجتماع “الصناعة” اليوم
منذ أسبوعين
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الأولى للوقود: زيادة سعر بنزين «ألترا/98» إلى 175 فلساً اعتباراً من 7 الجار
منذ أسبوعين
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