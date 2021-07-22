البحرين: فتح المطاعم والمقاهي اعتبارا من غد

أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19)، في البحرين، بدءًا من غد الجمعة الانتقال إلى المستوى الأخضر وفق آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد الانتهاء من فترة المستوى البرتقالي الذي تم الانتقال إليه احترازياً أثناء إجازة يوم عرفة وأيام عيد الأضحى المبارك، بناءً على ما تم الإعلان عنه مسبقاً في شأن عدم خضوع بعض المناسبات لمعطيات «الآلية» لما يشكل التجمع فيها من خطر على صحة وسلامة الجميع.

وتضمنت الإجراءات البحرينية فتح القطاعات التالية للمطعمين الذين أتموا 14 يوماً بعد الجرعة الثانية والمتعافين من خلال إبراز الشعار باللون الأخضر في تطبيق «مجتمع واعي»، ولمن هم دون الـ 12 عاماً بصحبة شخص متطعم أو متعافي، وذلك كالتالي:

دور السينما

إقامة المناسبات والمؤتمرات في المناطق الداخلية

حضور الجماهير للفعاليات الرياضية في المناطق الداخلية

كما تضمنت فتح القطاعات والأنشطة التالية للمطعمين وغير المطعمين:

المجمعات والمحال التجارية

المطاعم والمقاهي

المراكز الرياضية وصالات التربية البدنية

برك السباحة

محلات الحلاقة والصالونات ومحلات السبا

الألعاب الترفيهية

دخول المراكز الحكومية

إقامة المناسبات والمؤتمرات في المناطق الخارجية

حضور الجماهير للفعاليات الرياضية في المناطق الخارجية

ويتضمن المستوى الأخضر أيضاً إتاحة خيار الحضور بمؤسسات التعليم والتدريب، مع الإبقاء على معايير التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات في المناطق الداخلية، ومواصلة اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.