إصابات كورونا أقل من 1000 لليوم الثاني على التوالي

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، اليوم الخميس، تسجيل 987 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 389868.

وقال السند لوكالة الأنباء الكويتية إنه تم تسجيل 9 حالات وفاة 8 منها «غير مطعمة» والتاسعة حصلت على جرعتين ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 2264.

وأضاف السند أنه تم أيضا تسجيل 1233 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 372358، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 95.50 في المئة.

وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 316 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية اللازمة 15246 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد 19) إلى 1143.

وأفاد بأن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 12685 ليصبح مجموع الفحوصات 3289685 مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 7.78 في المئة.

وفيما يتعلق بنسبة الإصابات بالمحافظات قال السند إنها بلغت في الأحمدي 29 في المئة وحولي 28 في المئة والفروانية 20 في المئة والعاصمة 12 في المئة وأخيرا الجهراء 11 في المئة.

وجدد الدعوة لمداومة الأخذ بسبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على التباعد البدني، موصيا بزيارة حسابات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسھام باحتواء انتشار الفيروس.