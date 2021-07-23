مجلس النواب الأميركي يوافق على 8 آلاف تأشيرة إضافية للأفغان المعرضين للخطر

أقر مجلس النواب الأميركي خطة، أمس الخميس، تسمح بإصدار ثمانية آلاف تأشيرة دخول إضافية خاصة للأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة وأصبحوا معرضين لخطر الانتقام مع إكمال القوات الأميركية انسحابها من أفغانستان بعد حرب دامت 20 عاما.

وحصل مشروع القانون المقدم من نواب من الحزبين الجمهوري والديموقراطي على تأييد 407 أصوات مقابل رفض 16 صوتا وسيرفع الآن لمجلس الشيوخ. كما يهدف مشروع القرار أيضا لتسريع عملية إصدار التأشيرات.

وقال النائب جاسون كرو، وهو ديموقراطي قاد المجموعة التي قدمت مشروع القانون، إن التأشيرات الإضافية تلك ستغطي كل المتقدمين المحتملين.

وأقر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الشهر الماضي بأن عدد المتقدمين للحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة من الأفغان المتضررين من الانسحاب قد يصل إلى 18 ألف شخص.