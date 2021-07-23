أكثر من 100 إصابة بكورونا بين أعضاء الوفود في أولمبياد طوكيو

وصل عدد المصابين بفيروس كورونا في صفوف أعضاء الوفود المشاركة في أولمبياد طوكيو حتى اليوم الجمعة، الذي شهد حفل افتتاح الحدث الرياضي الأبرز في العالم، إلى 110 حالات.

وشملت قائمة المصابين 56 يابانيا، و54 أجنبيا، بينهم 4 رياضيين من جمهورية التشيك، و3 هولنديين، ورياضيان من المكسيك وجنوب إفريقيا، ورياضي واحد من كل من الولايات المتحدة وتشيلي.

وتشهد النسخة الحالة من الألعاب الأولمبية، مشاركة 206 بعثات (205 بلدان وفريق اللاجئين)، وستجري المسابقات في ملاعب دون جمهور، بينما يخضع عشرات آلاف المشاركين، بمن فيهم الصحفيون القادمون من الخارج، لقيود صحية مشددة.

وتسجل العاصمة اليابانية أعدادا متزايدة من الإصابات بكورونا، حيث أعلنت فيها حالة طوارئ طبية منذ الاثنين الماضي، وتستمر حتى 22 أغسطس.

المصدر: نوفوستي