إعصار يهدد مصير المنافسات الرياضية في أولمبياد طوكيو

تواجه المنافسات الرياضية التي تشهدها أولمبياد طوكيو الأسبوع الجاري إمكانية التوقف بعد اقتراب إعصار من أكبر جزيرة في اليابان اليوم (السبت)، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

واقترب الإعصار الثامن الذي تشهده اليابان هذا العام من هونشو، وهي أكبر جزيرة في اليابان، وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى وصول الإعصار إلى اليابسة في إقليم كانتو الذي يضم العاصمة طوكيو، بحلول الثلاثاء المقبل.

واتخذت السلطات التدابير اللازمة من أجل الاستعداد للإعصار، بحسب ماسا تاكايا المتحدث باسم اللجنة المنظمة للأولمبياد.

وافتتح ناروهيتو إمبراطور اليابان، أمس (الجمعة)، أولمبياد طوكيو، بعد تأجيلها لمدة عام كامل عن موعدها الأساسي، وأقيم حفل الافتتاح في ملعب خالٍ من الجماهير بسبب جائحة فيروس «كورونا».

وارتدى الإمبراطور والشخصيات رفيعة المستوى أقنعة وجه مثل الرياضيين وكل المشاركين في الحفل الذي استمر ثلاث ساعات ونصف الساعة، والذي يرجح أن يكون شاهده ملايين الأشخاص عبر التلفزيون.

وتم الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الجائحة والتي بسببها تم تأجيل دورة الألعاب الأولمبية لمدة عام واحد للمرة الأولى في التاريخ.

وتجمع عدد من المعارضين خارج الملعب حيث عارضت الغالبية العظمى من الشعب الياباني إقامة الأولمبياد خلال الأزمة الصحية الحالية.