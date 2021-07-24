“التعليم العالي”: بدء التسجيل في خطة شواغر البعثات الخارجية من 27 إلى 29 الجاري

أعلنت وزارة التعليم العالي عن موعد طرح خطة الشواغر للبعثات الخارجية للعام الجامعي (2022/2021)، للطلبة الحاصلين على الثانوية في عامي 2019-2020 و2020-2021، وذلك ابتداءً من الثلاثاء 27 الجاري وحتى الخميس 29 الجاري، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

وكشفت الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية الناطق الرسمي باسم الوزارة فاطمة السنان عن زيادة القدرة الاستيعابية للقبول في خطة البعثات الخارجية هذا العام بناءً على توجيهات وزير التعليم العالي د.محمد الفارس، لإعطاء أكبر فرصة ممكنة لجميع الطلبة والطالبات للتقدم في خطة الشواغر، مضيفة ان اهمية ذلك تتجلى بوجود أكثر من 4000 طالب وطالبة ينتظرون التقديم في المؤسسات التعليمية المختلفة، ممن لم يتمكنوا من أداء اختبارات الثانوية العامة لهذا العام، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أو مخالطتهم للمصابين خلال فترة اختبارات الثانوية، وأدوا الاختبارات الاستثنائية لوزارة التربية، مشيرة إلى أنه يمكنهم التقديم في خطة الشواغر في البعثات الخارجية لوزارة التعليم العالي، اضافة إلى من لم يتمكنوا من القبول مسبقاً في خطة البعثات الداخلية والخارجية للوزارة.

وأعلنت السنان أن تاريخ بدء التقديم لخطة الشواغر الخارجية لهذا العام جاء متناسباً مع موعد إعلان نتائج القبول في جامعة الكويت، وذلك لإتاحة فرصة لمن لم يتم قبوله في جامعة الكويت للتسجيل في خطة الشواغر الخارجية لوزارة التعليم العالي.

وشددت السنان على جميع الطلبة والطالبات المتقدمين لخطة الشواغر ضرورة الاطلاع على التخصصات المطروحة وشروط التسجيل بها قبل إنهاء إجراءات التسجيل للتأكد من صحة الرغبات المختارة، مع أهمية تسجيل الطالب في أكثر من رغبة في خطة الشواغر، موضحة أن آلية القبول بمقاعد البعثات الخارجية تتم بناءً على النسب المئوية للطلبة والطالبات المتقدمين وفق الرغبات المختارة، مبينة استعداد الوزارة لاستقبال أي استفسارات على ايميلات الوزارة المعلن عنها في وسائل التواصل الاجتماعي للوزارة.