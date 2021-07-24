أول ميدالية عربية في أولمبياد طوكيو يحصدها التونسي الجندوبي

حصد لاعب التايكواندو التونسي محمد خليل الجندوبي فضية وزن 58 كلغ للرجال السبت، أولى ميداليات العرب في أولمبياد طوكيو، بعد سقوطه في الثواني الأخيرة من المباراة النهائية أمام الإيطالي فيتو ديلاكويلا الذي خطف الميدالية الذهبية.

وكان الجندوبي (19 عاماً) ضمن إحراز ميدالية بعد تأهله السبت إلى المباراة النهائية بإقصائه النجم الكوري الجنوبي جون جانغ بطل العالم 2019.