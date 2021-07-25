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25 يوليو، 2021
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رياضة
روسيا 2018
أول ميدالية عربية في أولمبياد طوكيو يحصدها التونسي الجندوبي
منذ 9 ساعات
أضف تعليق
السورية هند ظاظا أصغر رياضية في ألعاب طوكيو تخرج مبكراً
منذ 10 ساعات
أضف تعليق
إيقاف لاعب الجودو الجزائري نورين لرفضه مواجهة “اسرائيلي”
منذ 12 ساعة
أضف تعليق
إعصار يهدد مصير المنافسات الرياضية في أولمبياد طوكيو
منذ 13 ساعة
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بريطانيا تصادر ما قيمته 250 مليون دولار من العملة المشفرة
منذ أسبوعين
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السلمان يلغي بنود “توزيعات القسائم” من اجتماع “الصناعة” اليوم
منذ أسبوعين
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الأولى للوقود: زيادة سعر بنزين «ألترا/98» إلى 175 فلساً اعتباراً من 7 الجار
منذ 3 أسابيع
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بورتريه
” هات اذنك “
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فيديو سبر
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برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
أول ميدالية عربية في أولمبياد طوكيو يحصدها التونسي الجندوبي
منذ 9 ساعات
أضف تعليق
السورية هند ظاظا أصغر رياضية في ألعاب طوكيو تخرج مبكراً
منذ 10 ساعات
أضف تعليق
إيقاف لاعب الجودو الجزائري نورين لرفضه مواجهة “اسرائيلي”
منذ 12 ساعة
أضف تعليق
إعصار يهدد مصير المنافسات الرياضية في أولمبياد طوكيو
منذ 13 ساعة
أضف تعليق
اقتصاد
نصائح لتوفير المال عند حجز رحلة طيران
منذ 6 أيام
أضف تعليق
بريطانيا تصادر ما قيمته 250 مليون دولار من العملة المشفرة
منذ أسبوعين
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السلمان يلغي بنود “توزيعات القسائم” من اجتماع “الصناعة” اليوم
منذ أسبوعين
أضف تعليق
الأولى للوقود: زيادة سعر بنزين «ألترا/98» إلى 175 فلساً اعتباراً من 7 الجار
منذ 3 أسابيع
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عناوين الصحف الكويتية ليوم الأحد 25 يوليو 2021
محرر المحليات
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