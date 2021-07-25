إدارة التنفيذ تبدأ رفع أوامر الضبط والإحضار عن المدينين

بدأت الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل تطبيق قانون الإفلاس بما يتضمنه من رفع لأوامر الضبط والإحضار في حق المدينين.

وأصدر رئيس ادارة تنفيذ الفروانية وكيل المحكمة الكلية مفرج المفرج يصدر قرارا للتنفيذ برفع أوامر الضبط والاحضار على المدينين وذلك تنفيذاً لقانون الإفلاس.

ونص القرار على استقبال طلبات المدينين الخاصة برفع الضبط والإحضار لدى قسمي تنفيذ الأفراج والشركات حسب الأحوال.

وأشار إلى أن أوامر الضبط والإحضار ترفع بعد تقديم الطلب من المدين المعني أو وكيله، عملاً بنص المادة الخامسة من القانون رقم 71 لسنة 2020 الخاص بإصدار قانون الإفلاس حسب الإجراءات المتبعة.