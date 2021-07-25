الجارالله: استمرار احتواء موجة “كورونا” يمهّد لمزيد من الانفتاح

أكد رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمواجهة كورونا الدكتور خالد الجارالله أن «استمرار احتواء المنظومة الصحية لموجة فيروس كورونا المتحور (دلتا) يمهد لمزيد من الانفتاح الحذر وفق حالة التحصين».

وأشار الجارالله إلى أن «استقرار الإشغال السريري والحرج، وترصد اتجاه الحالة الوبائية عبر المسح الميداني»، مشيراً إلى «توجيه بتكثيف تطعيم مواقع بؤر التفشي والعمالة الوافده مع تدفق دفعات اللقاح».