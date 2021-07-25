الرئيس الفرنسي: رفض تلقي اللقاح المضاد لكورونا ليس حرية وانما يعد انانية وعدم مسؤولية

قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الاحد ان رفض تلقي اللقاح المضاد لفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) لا يسمى حرية وانما يعد “عدم مسؤولية وأنانية”.

وقال ماكرون في أثناء زيارته لاحد المستشفيات بجزر (بولينيسيا) الفرنسية ان “الحرية لا توجد بدون واجبات”.

واضاف “إذا كنت ترفض التطعيم فقد تنقل العدوى لاشخاص آخرين ويصبحون ضحية لحريتك فيما لديك الفرصة لحماية نفسك وحماية الاخرين”.

وأكد ان المتحور (دلتا) ينتشر بسرعة في البلاد ويمثل الآن أكثر من 80 في المئة من الحالات الإيجابية محذرا من أن ارتفاع الحالات سيستمر في الأسابيع المقبلة.

وشهدت فرنسا امس السبت خروج الاف المتظاهرين احتجاجا على القيود الصحية الجديدة المفروضة في البلاد وإلزامية تقديم “الشهادة الصحية” في الأماكن المخصصة للثقافة والترفيه.