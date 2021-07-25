الرئيس التونسي يعفي رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد، أنه قرر تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عدة.

وأضاف سعيد أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد، وأمر سعيد بتجميد كل سلطات مجلس النواب.

في المقابل، اتهم رئيس البرلمان وزعيم حزب النهضة، راشد الغنوشي، رئيس الجمهورية بـ«الانقلاب على الثورة والدستور» بعدما جمد عمل البرلمان وأقال الحكومة.

وقال الغنوشي، لوكالة «رويترز»، «نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة».