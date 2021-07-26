عناوين الصحف الكويتية ليوم الاثنين 26 يوليو 2021

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26 يوليو، 2021
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رياضة
روسيا 2018
أول ميدالية عربية في أولمبياد طوكيو يحصدها التونسي الجندوبي
منذ يوم واحد
أضف تعليق
السورية هند ظاظا أصغر رياضية في ألعاب طوكيو تخرج مبكراً
منذ يوم واحد
أضف تعليق
إيقاف لاعب الجودو الجزائري نورين لرفضه مواجهة “اسرائيلي”
منذ يومين
أضف تعليق
إعصار يهدد مصير المنافسات الرياضية في أولمبياد طوكيو
منذ يومين
أضف تعليق
اقتصاد
نصائح لتوفير المال عند حجز رحلة طيران
منذ 7 أيام
أضف تعليق
بريطانيا تصادر ما قيمته 250 مليون دولار من العملة المشفرة
منذ أسبوعين
أضف تعليق
السلمان يلغي بنود “توزيعات القسائم” من اجتماع “الصناعة” اليوم
منذ 3 أسابيع
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الأولى للوقود: زيادة سعر بنزين «ألترا/98» إلى 175 فلساً اعتباراً من 7 الجار
منذ 3 أسابيع
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بورتريه
” هات اذنك “
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فيديو سبر
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محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
أول ميدالية عربية في أولمبياد طوكيو يحصدها التونسي الجندوبي
منذ يوم واحد
أضف تعليق
السورية هند ظاظا أصغر رياضية في ألعاب طوكيو تخرج مبكراً
منذ يوم واحد
أضف تعليق
إيقاف لاعب الجودو الجزائري نورين لرفضه مواجهة “اسرائيلي”
منذ يومين
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إعصار يهدد مصير المنافسات الرياضية في أولمبياد طوكيو
منذ يومين
أضف تعليق
اقتصاد
نصائح لتوفير المال عند حجز رحلة طيران
منذ 7 أيام
أضف تعليق
بريطانيا تصادر ما قيمته 250 مليون دولار من العملة المشفرة
منذ أسبوعين
أضف تعليق
السلمان يلغي بنود “توزيعات القسائم” من اجتماع “الصناعة” اليوم
منذ 3 أسابيع
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الأولى للوقود: زيادة سعر بنزين «ألترا/98» إلى 175 فلساً اعتباراً من 7 الجار
منذ 3 أسابيع
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محرر المحليات
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