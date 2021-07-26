وزير الشؤون الاجتماعية يصدر قراراً بتعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني

أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية الدكتور مشعان العتيبي قراراً وزارياً يقضي بتعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني، ووضع ضوابط جديدة لإحكام الرقابة وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات لمجالس إدارات الجمعيات التعاونية بشكل واضح لا يقبل التأويل حفاظاً على أموال المساهمين والحد من الممارسات السلبية.

وقال الوزير العتيبي في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن هذا القرار جاء بجهود المتخصصين في الوزارة وبعد عمل دؤوب من قبل قطاع التعاون والقطاع القانوني والتنسيق مع لجنة تطوير العمل التعاوني التي تضم ممثلين من مجالس إدارات الجمعيات التعاونية.

وأضاف أن هذا القرار سيساهم في تنظيم الخدمات الاجتماعية المقدمة للمساهمين واعادة السماح للجمعيات التعاونية بتنظيم رحلات العمرة والأنشطة الاجتماعية داخل الكويت مثل حجز الشاليهات والفعاليات الترفيهية بضوابط محددة إضافة الى تعزيز دور التكافل والشراكة المجتمعية.

واكد أن الحكومة تعتز بالعمل التعاوني وتشيد بدوره التاريخي والرائد وإنها ستكون على الدوام داعمة لتطوير أدائه وتقديم الدعم له في شتى المجالات وسيتم التنسيق مع المتخصصين في العمل التعاوني للنهوض به وتحقيق اهدافه النبيلة التي أنشئ من أجلها وللمحافظة على هذه المسيرة المشرفة.