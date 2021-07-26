معارض نشط ضد اللقاح… سخر منه ومات بـ”كورونا”

توفي رجل بولاية كاليفورنيا الأميركية كان قد سخر من اللقاح ضد فيروس كورونا بعد أن أصيب بالمرض، حسبما نشرت شبكة الأخبار البريطانية (بي بي سي).

وأفادت الشبكة بأن ستيفن هارمون الذي ينتمي لكنيسة “هيل سونغ”، كان معارضا نشطا للقاح ضد كورونا ويروج نكاتا عن عدم أخذ اللقاح. وقد قام بنشر عدة تغريدات على حسابه الذي يتابعه سبعة آلاف شخص على”تويتر” يسخر فيها من اللقاح جاء في إحداها “لدي 99 مشكلة، لكن اللقاح ضد كورونا ليس بينها”.

وكان هارمون قد قال في وقت سابق إنه يثق بالإنجيل أكثر من ثقته بالأطباء.

وفي هذا الاطار، خضع هارمون للعلاج من التهاب رئوي وكوفيد-19 بمستشفى خارج لوس أنجيليس حيث فارق الحياة يوم (الأربعاء) الماضي.

وقبل وفاته نشر هارمون صورا توثق معركته من أجل البقاء على قيد الحياة في الأيام التي سبقت وفاته. مرفقة بتغريدة قال فيها “أرجو أن تصلوا من أجلي، يريدون أن يضعوني على جهاز التنفس”.

وعلى الرغم من معاناته من الفيروس فإنه أصر على عدم أخذ اللقاح قائلا إن إيمانه سوف يحميه.

وقد شهدت كاليفورنيا ارتفاعا بإصابات كورونا في الأسابيع الأخيرة، وكان معظم الذين أدخلوا المستشفيات من الأشخاص الذين لم يحصلوا على اللقاح.