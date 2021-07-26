مباحث شؤون الإقامة تضبط ممرضين وافدين يزوّرون شهادات التطعيم 

قالت وزارة الصحة، إن جهود التنسيق بين وزراتي الصحة والداخلية، تكللت بإلقاء القبض على 3 ممرضين، على خلفية التلاعب والتزوير في شهادات تطعيم كوفيد-19، وإحالتهم للجهات المختصة.



وأوضحت الوزارة أنه جاري التنسيق، مع رجال وزارة الداخلية، لتتبع ورصد الحالات المحدودة للشهادات التي تم تزويرها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها.

وثمنت الوزارة في هذا الصدد، مستوى التنسيق مع رجال وزارة لداخلية الذي أسفر عن ضبط من شاركوا في هذه الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية بعد إجراء كافة التحريات اللازمة.