“التربية”: مستعدون للعودة إلى المدارس من خلال خطط مكثفة لضمان استقبال الطلبة.. في سبتمبر

ءج أكدت مختلف قطاعات وزارة التربية استعدادها للعودة للدراسة من خلال خطط مكثفة ستقوم بها لضمان استقبال الطلبة في مدارسهم في سبتمبر المقبل رغم الظروف الصحية والاستثنائية التي تمر بها الكويت والعالم أجمع بسبب جائحة كورونا.

جاء ذلك في بيان صحفي عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوكلاء المساعدين في وزارة التربية الذي عقد برئاسة وكيل وزارة التربية الدكتور علي اليعقوب لمناقشة آخر الاستعدادات للعام الدراسي المقبل 2021/2022 وخطة العودة التدريجية الآمنة للمدارس.

وذكرت الوزارة ان الاجتماع ناقش مقترح إمكانية العودة الشاملة والكاملة للطلبة مع تطبيق الاجراءات والاشتراطات الوقائية من خلال التنسيق مع وزارة الصحة.

واضافت ان الاجتماع ناقش عددا من المقترحات واستمع لشرح تفصيلي لآلية العودة للمدارس مع تطبيق الاشتراطات الصحية والاجراءات الاحترازية الكفيلة بضمان سلامة الطلبة والمعلمين والإدارة المدرسية.